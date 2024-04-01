В США заподозрили спецслужбы России в причастности к «гаванскому синдрому»

CBS: спецслужбы РФ причастны к «гаванскому синдрому» у дипломатов США

Телеканал CBS News заподозрил российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» у дипломатов и источников США. Эпизод программы «60 minutes» опубликован на YouTube.

Журналисты заявили, что есть доказательства этому в виде писем высокопоставленных членов Совбеза России. В марте они якобы обсуждали передачу Вьетнаму некой уникальной технологии, которая есть только в распоряжении Москвы.

Репортеры телеканала побеседовали с человеком, которого представили как руководителя расследования Пентагона по случаям «гаванского синдрома» Грэга Эдгрина, недавно ушедшего в отставку.

«Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук», — заявил он.

Эдгрин считает, что мотивация Москвы заключалась в желании ограничить развитие отношения США и Кубы. Кроме того, российские представители якобы попытались сорвать поездку американского вице-президента Камалы Харрис во Вьетнам, чтобы не допустить продвижения стратегического партнерства между Вашингтоном и Ханоем.

Еще одним экспертом телеканала стал журналист Христо Грозев (признан в России иноагентом). Он заявил, что в указанных письмах речь идет якобы об оборудовании для обнаружения движения при помощи высокочастнотного звука.

«И это обычно второе название операций по нападению с похожими физическими компонентами», — пояснил он.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на разведсообщество США писала, что «гаванский синдром», поразивший ряд американских и европейских дипломатов, не является результатом действий иностранного противника и не вызван энергетическим оружием.

В январе члены дипмиссии США в Женеве и Париже столкнулись с последствиями «гаванского синдрома». Как отмечает газета The Wall Street Journal, симптомы таинственного неврологического заболевания наблюдались примерно у 200 официальных лиц США, работавших в Китае, Южной Америке и Европе.

Впервые неврологические симптомы были зафиксированы у дипломатов и членов их семей на Кубе в конце 2016 года. Тогда сотрудники американской дипмиссии жаловались на потерю слуха, тошноту, головные боли и расстройство равновесия.

