Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:07, 1 апреля 2024Мир

В США заподозрили спецслужбы России в причастности к «гаванскому синдрому»

CBS: спецслужбы РФ причастны к «гаванскому синдрому» у дипломатов США

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Телеканал CBS News заподозрил российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» у дипломатов и источников США. Эпизод программы «60 minutes» опубликован на YouTube.

Журналисты заявили, что есть доказательства этому в виде писем высокопоставленных членов Совбеза России. В марте они якобы обсуждали передачу Вьетнаму некой уникальной технологии, которая есть только в распоряжении Москвы.

Репортеры телеканала побеседовали с человеком, которого представили как руководителя расследования Пентагона по случаям «гаванского синдрома» Грэга Эдгрина, недавно ушедшего в отставку.

Материалы по теме:
«Надо уничтожить эту цивилизацию» Чем опасен экологический терроризм и почему его идеи набирают популярность у молодежи?
«Надо уничтожить эту цивилизацию»Чем опасен экологический терроризм и почему его идеи набирают популярность у молодежи?
19 февраля 2024
Право на вторжение. Как США и их союзники устраивают военные интервенции по всему миру ради защиты своих интересов
Право на вторжение.Как США и их союзники устраивают военные интервенции по всему миру ради защиты своих интересов
25 марта 2024

«Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук», — заявил он.

Эдгрин считает, что мотивация Москвы заключалась в желании ограничить развитие отношения США и Кубы. Кроме того, российские представители якобы попытались сорвать поездку американского вице-президента Камалы Харрис во Вьетнам, чтобы не допустить продвижения стратегического партнерства между Вашингтоном и Ханоем.

Еще одним экспертом телеканала стал журналист Христо Грозев (признан в России иноагентом). Он заявил, что в указанных письмах речь идет якобы об оборудовании для обнаружения движения при помощи высокочастнотного звука.
«И это обычно второе название операций по нападению с похожими физическими компонентами», — пояснил он.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на разведсообщество США писала, что «гаванский синдром», поразивший ряд американских и европейских дипломатов, не является результатом действий иностранного противника и не вызван энергетическим оружием.

В январе члены дипмиссии США в Женеве и Париже столкнулись с последствиями «гаванского синдрома». Как отмечает газета The Wall Street Journal, симптомы таинственного неврологического заболевания наблюдались примерно у 200 официальных лиц США, работавших в Китае, Южной Америке и Европе.

Впервые неврологические симптомы были зафиксированы у дипломатов и членов их семей на Кубе в конце 2016 года. Тогда сотрудники американской дипмиссии жаловались на потерю слуха, тошноту, головные боли и расстройство равновесия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Назван командующий Ленинградским военным округом. Кто такой генерал-полковник Лапин, и за что его критиковал Кадыров?

      Дипломат оценил отношения России и НАТО

      На Украине сравнили новое оружие России с ядерным

      В США заподозрили спецслужбы России в причастности к «гаванскому синдрому»

      В России изменились правила продажи табачной продукции

      Российские войска получат 2 тысячи FPV-дронов «Брус-1»

      Российские дроны адаптируют к городским боям во избежание «лунных пейзажей»

      По иску об изъятии «Макфы» арестованы активы на 100 триллионов рублей

      Мужчина обвинил знакомого в уменьшении пениса и попал в тюрьму

      В Китае оценили возможность переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше