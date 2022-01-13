Дипломаты США в Женеве госпитализированы с подозрением на «гаванский синдром»

Члены дипмиссии США в Женеве и Париже столкнулись с последствиями «гаванского синдрома». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По крайней мере один из дипломатов с подозрением на заболевание был направлен в Соединенные Штаты для госпитализации. Газета напомнила, что симптомы таинственного неврологического заболевания наблюдались примерно у 200 официальных лиц США, работавших в Китае, Южной Америке и Европе.

«О возможных атаках на представителей США, служащих в этих двух европейских городах, сообщили прошлым летом по внутренним каналам сотрудникам, которые там работают, и в конечном итоге — госдепу в Вашингтоне», — отмечает издание.

На такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия, жаловались с конца 2016 года и сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало ее как «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».

В конце апреля сообщалось, что американцы расследуют около 60 случаев неизвестного недуга у правительственных сотрудников в Майами. Позже стало известно о подобных инцидентах с американскими дипломатами в Вене. В сентябре ЦРУ США эвакуировало разведчика из Сербии из-за неврологических приступов, похожих на симптомы «гаванского синдрома».

Глава ЦРУ США Уильям Бернс пригрозил России последствиями, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за «гаванский синдром». При этом директор ЦРУ не обвинил Москву напрямую в каких-то действиях против дипломатов США.