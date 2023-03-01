В США сделали окончательные выводы о причинах «гаванского синдрома»

Разведсообщество США заявило, что «гаванский синдром» не вызван энергетическим оружием

«Гаванский синдром», поразивший ряд американских и европейских дипломатов, не является результатом действий иностранного противника и не вызван энергетическим оружием. Об этом заявили в разведсообществе США, передает Washington Post.

В рассмотрении примерно тысячи случаев «аномальных заболеваний», характеризующихся совокупностью физических симптомов, включая звон в ушах, тошноту, головную боль и острый дискомфорт, участвовали семь спецслужб. Пять из этих агентств определили, что «очень маловероятно», что иностранный противник несет ответственность за симптомы. По словам чиновников, люди могли заболеть. Они говорили на условиях анонимности, чтобы описать результаты оценки, которые еще не были обнародованы.

Ранее разведывательное сообщество США пришло к выводу, что возможной причиной «гаванского синдрома» у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука. При этом эксперты сочли маловероятным проведение подобной глобальной кампании против официальных лиц США Россией или другими государствами.

В январе члены дипмиссии США в Женеве и Париже столкнулись с последствиями «гаванского синдрома». Как отмечает газета The Wall Street Journal, симптомы таинственного неврологического заболевания наблюдались примерно у 200 официальных лиц США, работавших в Китае, Южной Америке и Европе.

Впервые неврологические симптомы были зафиксированы у дипломатов и членов их семей на Кубе в конце 2016 года. Тогда сотрудники американской дипмиссии жаловались на потерю слуха, тошноту, головные боли и расстройство равновесия. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала.

В 2017 году агентство Associated Press получило аудиозапись атаки и описало ее как «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».

