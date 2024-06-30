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19:46, 30 июня 2024Культура

В Госдуме заявили о возможности предоставить российское гражданство Канье Уэсту

Депутат Госдумы Драпеко: Канье Уэст может получить гражданство России

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Заместитель председателя Госдумы по культуре и депутат Елена Драпеко считает, что Канье Уэст может получить российское гражданство. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, если американский рэпер захочет стать гражданином России и попросит об этом, то ему могут предоставить такую возможность.

«Если он попросит [гражданство РФ], будут рассматривать, если он действительно хорошо относится к нашей стране, почему нет?» — заявила Драпеко.

Канье Уэст прибыл в Россию 30 июня. Он приехал, чтобы отпраздновать сорокалетие дизайнера Гоши Рубчинского.

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Ранее сообщалось, что поход в ресторан в московском торговом центре ГУМ обошелся Уэсту в 82 тысячи рублей. При этом 10 тысяч из этих денег Уэст оставил в качестве чаевых.

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      Антонина Черташ
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