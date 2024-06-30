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15:48, 30 июня 2024Культура

Стала известна стоимость обеда Канье Уэста в московском ГУМе

Mash: обед в ГУМе обошелся Канье Уэсту в 82 тысячи рублей

Фото: SMG / Globallookpress.com

Поход в ресторан в московском торговом центре ГУМ обошелся американскому рэперу Канье Уэсту в 82 тысячи рублей. Стоимость обеда артиста стала известна Telegram-каналу Mash.

Отмечается, что 10 тысяч из них Уэст оставил работникам заведения в качестве чаевых. По данным источника, в счете было по меньшей мере 30 позиций. Сам артист заказал Coca-Сola без сахара и запеченного лосося с зеленью с соусом песто за 3,1 тысячи рублей.

«Параллельно обсуждал проект, связанный с Россией», — говорится в сообщении. Рэпера сопровождали семь охранников.

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в российскую столицу. По ее информации, артист уже готовится к концерту в «Лужниках». Рудковская отметила, что исполнитель остановился в центре Москвы.

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      Фариза Бацазова
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