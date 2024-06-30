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05:15, 30 июня 2024Бывший СССР

В Харьковской области нашли шевроны с флагом США и оружие НАТО

Боец Чешир: в Харьковской области нашли шевроны с флагом США и оружие НАТО

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Боец мотострелковой бригады 1-й танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Чешир рассказал, что российские военнослужащие находят шевроны с изображением флага США, вооружение стран НАТО, а также иностранную оптику при продвижении на купянском участке фронта. Его слова приводит РИА Новости.

Чешир сообщил, что военные находят иностранное оружие в Харьковской области. «Даже успели организовать такой себе небольшой музейчик: американский шеврон, идентифицировать собственника не получилось… Много разных беспилотников», — рассказал он.

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Среди трофейных военные также обнаружили беспилотники, поставленные Украине при участии украинского шоумена Сергея Притулы. «Вот штык-нож, Columbia USA на нем написано, американский», — привел пример Чешир.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в некоторых населенных пунктов Харьковской области имитируют контратаки. Подобные случаи наблюдаются в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое.

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      Марина Совина
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