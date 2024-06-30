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15:32, 30 июня 2024Экономика

В Израиле продлили сотрудничество с палестинскими банками

Минфин Израиля продлил сотрудничество с палестинскими банками

Фото: Amir Cohen / Reuters

Глава министерства финансов Израиля Бецалель Смотрич продлил срок действия разрешения, позволяющего сотрудничать с палестинскими банками на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на представителя министра.

Отмечается, что срок действия разрешения должен был истечь в конце июня 2024 года. Подобное сотрудничество позволяет израильским банкам обрабатывать платежи в шекелях за выплаты и услуги, в которых участвует палестинская администрация.

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В свою очередь, глава Минфина США Джанет Йеллен отметила важность сохранения израильско-палестинских банковских отношений открытыми. Это позволит функционировать пострадавшим экономикам в секторе Газа и на Западном берегу.

Руководитель ведомства подчеркнула, что палестинская экономика в значительной степени зависит от этих отношений для обработки сделок в израильских шекелях.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза активных боев с радикальным палестинским движением ХАМАС в городе Рафах в секторе Газа скоро завершится.

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      Фариза Бацазова
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