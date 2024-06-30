В КНДР начали носить значки с портретом Ким Чен Ына

ЦТАК: чиновники КНДР начали носить значки с портретом Ким Чен Ына

Чиновники Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) начали носить значки с портретом Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Значки с изображением лидера Северной Кореи были замечены в ходе 10-го пленума ЦК ТПК. Отмечается, что портрет Ким Чен Ына стал единственным изображением на значках чиновников.

Южнокорейское агентство Yonhap подчеркнуло, что это первое публичное использование подобных значков чиновниками.

Ранее Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину его портрет и бюст с пожеланиями здоровья. На размещенных снимках запечатлен бюст Путина, выполненный в белых тонах.