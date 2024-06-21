Ким Чен Ын подарил Путину его портрет и бюст с пожеланиями здоровья

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Путину его портрет и бюст с пожеланиями здоровья

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину его портрет и бюст с пожеланиями здоровья. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На размещенных снимках запечатлен бюст Путина, выполненный в белых тонах. При этом на черном мраморном постаменте можно увидеть выгравированные золотыми буквами слово «Глубокоуважаемый» и фраза «Желаю Вам здоровья».

Также журналисты опубликовали фото картины, в середине которой изображен портрет Путина. Кроме того, на ней присутствуют Спасская башня Кремля, собор Василия Блаженного и салют над ними. Известно, что данная картина выполнена в традиционном корейском стиле под названием «начжон чхильги», где на черную лаковую поверхность наносятся кусочки перламутра.

Ранее сообщалось, что во время государственного визита в КНДР 18-19 июня Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан, которая была выведена от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны.

Позже журналисты кремлевского пула показали фото сервиза, который подарил Путин Ким Чен Ыну. Так, президент России преподнес главе Северной Кореи две коробки с несколькими чайными наборами, состоявшие из блюдец и чашек.

