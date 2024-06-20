Появилось фото подаренного Путиным Ким Чен Ыну сервиза

Появилось фото подаренного Путиным Ким Чен Ыну чайного сервиза на 12 персон

Появилось фото сервиза, подаренного президентом России Владимиром Путиным главе Северной Кореи Ким Чен Ыну. Соответствующий снимок публикуют журналисты кремлевского пула в Telegram.

На размещенном кадре представлены две коробки с несколькими чайными наборами, состоящими из блюдец и кружек. На изделиях белого цвета нарисованы фиолетовые цветы. Видно, что посуда в каждой коробке рассчитана на 12 персон.

Ранее стала известна судьба подаренных Путину Ким Чен Ыном собак. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, собаки будут жить в Москве.

