Появилось фото подаренного Путиным Ким Чен Ыну сервиза

Появилось фото сервиза, подаренного президентом России Владимиром Путиным главе Северной Кореи Ким Чен Ыну. Соответствующий снимок публикуют журналисты кремлевского пула в Telegram.
На размещенном кадре представлены две коробки с несколькими чайными наборами, состоящими из блюдец и кружек. На изделиях белого цвета нарисованы фиолетовые цветы. Видно, что посуда в каждой коробке рассчитана на 12 персон.
Ранее стала известна судьба подаренных Путину Ким Чен Ыном собак. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, собаки будут жить в Москве.