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18:09, 20 июня 2024Ценности

Появилось фото подаренного Путиным Ким Чен Ыну сервиза

Появилось фото подаренного Путиным Ким Чен Ыну чайного сервиза на 12 персон

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Появилось фото сервиза, подаренного президентом России Владимиром Путиным главе Северной Кореи Ким Чен Ыну. Соответствующий снимок публикуют журналисты кремлевского пула в Telegram.

На размещенном кадре представлены две коробки с несколькими чайными наборами, состоящими из блюдец и кружек. На изделиях белого цвета нарисованы фиолетовые цветы. Видно, что посуда в каждой коробке рассчитана на 12 персон.

Ранее стала известна судьба подаренных Путину Ким Чен Ыном собак. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, собаки будут жить в Москве.

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      Екатерина Ештокина
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