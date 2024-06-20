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11:06, 20 июня 2024Ценности

Стала известна судьба подаренных Путину Ким Чен Ыном собак

Песков: подаренные Путину Ким Чен Ыном охотничьи собаки будут жить в Москве

Фото: KCNA / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился подробностями дальнейшей судьбы охотничьих собак, которых главе государства Владимиру Путину подарил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Детали стали известны журналистам Shot.

По словам Пескова, глава государства еще не успел дать клички новым питомцам, но с местом их проживания уже определились — собаки будут жить в Москве.

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Данная порода выведена от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны.

Российский глава находился с государственным визитом в столице КНДР 18-19 июня.

Ранее глава КНДР пообещал безоговорочно поддерживать политику Путина. В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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      Карина Черных
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