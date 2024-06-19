Ким Чен Ын пообещал Путину безоговорочную поддержку

Bloomberg: Ким Чен Ын пообещал безоговорочно поддерживать политику Путина

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал безоговорочно поддерживать политику президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам политика, его страна будет «непоколебимо, безоговорочно поддерживать любую политику России вне зависимости от осложнения международной геополитической ситуации».

Ким Чен Ын также прокомментировал подписание с Москвой Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. «Я хотел бы подчеркнуть, что рождение этого договора, самого мощного в истории отношений между Северной Кореей и Россией, стало возможным благодаря выдающейся дальновидности и решимости президента Путина», — заявил он.

Переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций прошли в Пхеньяне. Лидеры двух государств общались чуть более полутора часов и в том числе обсудили вопросы двусторонних отношений. В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также Путин и Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.