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22:58, 30 июня 2024Россия

Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Луганске

В Луганске восьмилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме
СюжетПожары в России

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Восьмилетний житель Луганска погиб в результате пожара в частном доме. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Возгорание произошло в доме на улице Ладожская, в котором находилась семья из 8 человек, в том числе шесть детей. Огонь заметили соседи и вызвали спасателей МЧС. Прибыв на место происшествия, сотрудники ведомства обнаружили тело ребенка в дверном проеме.

Пожар распространился на 100 квадратных метров. В его тушении были задействованы 21 специалист и 4 единицы техники.

Ранее пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе. Огонь охватил здание на Керамической улице, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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      Марина Совина
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