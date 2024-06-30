Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Луганске

В Луганске восьмилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме

Восьмилетний житель Луганска погиб в результате пожара в частном доме. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Возгорание произошло в доме на улице Ладожская, в котором находилась семья из 8 человек, в том числе шесть детей. Огонь заметили соседи и вызвали спасателей МЧС. Прибыв на место происшествия, сотрудники ведомства обнаружили тело ребенка в дверном проеме.

Пожар распространился на 100 квадратных метров. В его тушении были задействованы 21 специалист и 4 единицы техники.

Ранее пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе. Огонь охватил здание на Керамической улице, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.