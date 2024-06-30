Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:35, 30 июня 2024Мир

В Нигерии в результате трех терактов погибли 18 человек

В Нигерии 18 человек погибли при терактах на свадьбе, похоронах и в больнице

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

На северо-востоке Нигерии в штате Борно произошло несколько взрывов. По предварительным данным, причиной стало приведение бомб террористами-смертниками, сообщает Reuters.

Уточняется, что террористы напали на свадьбу, похороны и больницу в городе Гвоза. В результате терактов погибли как минимум 18 человек, еще 30 получили ранения. Пострадавшие госпитализированы с ранениями брюшной полости, переломами черепа и конечностей.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

23 июня в Дербенте пять человек обстреляли синагогу и православный храм, после чего скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Одновременно с этим в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина. В больницы Махачкалы после теракта доставили 13 раненых полицейских и троих гражданских.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Жена Байдена заступилась за него после дебатов с Трампом. Что сказала первая леди США?

      Полицейский застрелил подростка за муляж пистолета

      За ночь над Россией сбили 36 украинских беспиилотников

      Российские военные уничтожили пусковые установки ЗРК С-300ПС

      В ДНР нашли напечатанную на деньги США экстремистскую литературу

      В США оценили вероятность восстановления торговли с Россией

      В Нигерии в результате трех терактов погибли 18 человек

      В КНДР заявили о создании «азиатской НАТО»

      Австралия выпустила облигации на миллиарды долларов для борьбы с изменениями климата

      Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше