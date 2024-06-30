В Нигерии в результате трех терактов погибли 18 человек

В Нигерии 18 человек погибли при терактах на свадьбе, похоронах и в больнице

На северо-востоке Нигерии в штате Борно произошло несколько взрывов. По предварительным данным, причиной стало приведение бомб террористами-смертниками, сообщает Reuters.

Уточняется, что террористы напали на свадьбу, похороны и больницу в городе Гвоза. В результате терактов погибли как минимум 18 человек, еще 30 получили ранения. Пострадавшие госпитализированы с ранениями брюшной полости, переломами черепа и конечностей.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

23 июня в Дербенте пять человек обстреляли синагогу и православный храм, после чего скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Одновременно с этим в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина. В больницы Махачкалы после теракта доставили 13 раненых полицейских и троих гражданских.