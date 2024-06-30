В подполье рассказали об ударе российских войск по аэродрому ВСУ Канатово в Кировограде

РИА: российские войска обстреляли район аэродрома Канатово в Кировограде

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар в район аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Канатово в Кировограде. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Удар был нанесен вечером 30 июня. Он объяснил, что этот объект используется украинской армией как аэродром подскока для самолетов, обстреливающих территории Запорожской области и Крыма. На нем имеется казарма, склад топлива, а также бомбово-ракетный арсенал времен СССР.

19 апреля по этому аэродрому также наносился удар. Прилет был зафиксирован рано утром, позднее в ту сторону на большой скорости проехали восемь машин скорой помощи.

