В российском регионе сотрудницу полиции попросили уволиться из-за ее вирусного видео

В Ростовской области сотрудницу полиции попросили уволиться из-за видео

Сотрудницу полиции из Ростовской области попросили уволиться из-за ее вирусного видео о размере зарплаты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

28-летняя Ольга Гайдукова, участковый в Новочеркасске, опубликовала на своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видео о маленькой зарплате, которую получают полицейские. Когда пост набрал более миллиона просмотров, женщину вызвали к начальству.

Один из руководителей полиции в регионе пытался заставить Гайдукову удалить вирусное видео. Она отказалась, и ее уволили в тот же день. Женщина рассказала РБК, что никто из ее коллег и подумать не мог о подобных последствия. «Решений этой ситуации мне особо не предлагали, аргументировали тем, что "опозорила честь мундира", все», — добавила она. При этом девушка отметила, что особо не расстроилась, поскольку сама планировала увольняться.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии. Из-за шторма она не смогла выбраться на пирс, находившиеся рядом люди не успели ей помочь.