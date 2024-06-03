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16:04, 3 июня 2024Из жизни

Сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии

В Одессе девушку смыло волной с пирса во время фотосессии

Девушку смыло с пирса в море во время фотосессии. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Инцидент произошел в Одессе. 20-летняя сотрудница полиции Олеся Олещук позировала для фото на фоне неспокойного моря, когда ее накрыло волной. Девушка не смогла удержать равновесие и упала в воду. Из-за шторма она не смогла выбраться обратно на пирс, находившиеся рядом люди не успели ей помочь. Случившееся попало на видео очевидца, который снимал море.

Олещук приехала в Одессу из Ровно на время отпуска. В родном городе она работала участковой. По информации местных правоохранителей, с большой долей вероятности девушке не удалось выжить. Ее тело ищут водолазы.

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