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20:15, 3 апреля 2024Из жизни

Сильный ветер разбил окна и унес спящих людей из многоэтажного дома

В Китае сильный ветер разбил окна в многоэтажном доме и унес троих человек

В Китае сильный ветер разбил окна многоэтажного дом и унес троих спящих людей. Об этом сообщает Business Insider.

Инцидент произошел в городе Наньчан, провинция Цзянси, около трех часов ночи. Сильные порывы ветра выбили окна в нескольких квартирах жилого комплекса, стоящего возле реки. Пугающий момент, когда панорамное окно целиком срывает со стены одной из комнат, попал на видео. На кадрах видно, как мать успевает схватить сидящего на диване ребенка и выбежать с ним в другое помещение.

Однако не все жильцы комплекса успели понять, что им грозит опасность. Так, в одной из квартир на одиннадцатом этаже ветер унес не только окно, но и матрас, на котором спала 64-летняя женщина. Ее партнер проснулся от звуков шторма, но, когда забежал в ее комнату, женщина уже исчезла. Ее тело позже обнаружили возле здания. Та же судьба постигла другую 60-летнюю женщину и ее одиннадцатилетнего внука, с которым они спали на одной кровати.

Государственные СМИ сообщили, что жертвами стихии стали четыре человека, еще десять человек пострадали из-за экстремальных погодных условий. Позднее журналисты сняли пострадавшие от ветра комнаты, в которых остались лишь самые тяжелые предметы.

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Некоторые пользователи интернета связали трагедию с недобросовестностью застройщика и возможными коррупционными схемами, из-за которых здание было принято в эксплуатацию без соблюдения необходимых норм. Некоторые СМИ напомнили о бывшем менеджере застройщика, осужденном за дачу взяток государственным чиновникам в период с 2004 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Китая провалился пол. Во внезапно образовавшуюся дыру провалилась одна из покупательниц.

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      Антонина Черташ
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