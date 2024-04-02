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18:34, 2 апреля 2024Из жизни

Под женщиной в торговом центре обвалился пол

В Китае в магазине одежды обвалился пол вместе с покупательницей

В Китае под покупательницей в торговом центре обвалился пол. Видео происшествия опубликовал сайт FOX News.

Инцидент произошел в городе Чжэньцзян, провинция Цзянсу. На кадрах видно, как женщина заходит в магазин одежды и рассматривает товары в центре зала. В какой-то момент пол под ней начинает проваливаться, и она падает в образовавшуюся дыру вместе с рейлами с одеждой. Другой женщине удалось вовремя отпрыгнуть в сторону.

На первом этаже торгового центра находился строитель, который позже объяснил журналистам, что под конструкциями первого этажа образовалась полость, из-за которой произошел обвал пола на нескольких уровнях. Строитель повредил ногу в результате обрушения конструкций, а женщина получила несколько переломов.

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Представитель торгового центра по фамилии Хуан сообщил, что оба пострадавших получили легкие травмы, а аварийные бригады и пожарные быстро прибыли на вызов и помогли устранить ущерб. «Поскольку они являются нашими клиентами, мы как ответственная сторона активно устраняем последствия и оказываем необходимую помощь», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в США брата и сестру школьного возраста завалило песком на пляже в штате Флорида. Дети находились на дне ямы, когда стенки внезапно обрушились, и их засыпало.

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      Антонина Черташ
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