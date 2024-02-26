Детей завалило песком во время игры на пляже

В США мальчика и девочку засыпало песком во время игры на пляже в штате Флорида

В США брата и сестру школьного возраста завалило песком на пляже в штате Флорида. Об этом сообщает Fox News.

Трагический инцидент произошел в городе Лодердейл-бай-те-Си. Мальчик и девочка семи и восьми лет играли на берегу и выкопали яму, около 1,8 метра глубиной. Дети находились на дне ямы, когда стенки внезапно обрушились, и их засыпало песком.

Мальчика завалило примерно по грудь, и его удалось быстро достать. Сестра оказалась под ним, и, чтобы извлечь ее, понадобились усилия бригады спасателей. Работу сотрудников экстренных служб и добровольных помощников осложняло то, что песок постоянно осыпался с краев ямы. Сколько времени пострадавшая провела под завалом, неизвестно.

В итоге девочку удалось извлечь, однако слишком поздно — помочь ей медики уже не смогли. Ее брат находится в больнице в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что в США женщина попала в лавину на горнолыжном курорте в штате Калифорния и выжила благодаря помощи незнакомца. Лыжницу пронесло около 60 метров по склону и завалило снегом.

