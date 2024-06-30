В США сотрудница социальной службы надругалась над 13-летним школьником

Fox News: сотрудница социальной службы надругалась над 13-летним подростком

В штате Огайо сотрудница социальной службы Пэйтон Шайрс получила четыре года колонии за домогательства в отношении несовершеннолетнего школьника и угрозы его семье. Кроме того, в дальнейшем она будет обязана зарегистрироваться как сексуальный преступник, сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что 24-летняя женщина оказывала помощь 13-летнему мальчику из приемной семьи. Во время визитов к семье она надругалась над подопечным. О преступлении в отношении сына правоохранителям сообщила мать мальчика, которая заметила тревожную переписку сотрудницы службы и сына. В частности, Шайрс спрашивала мальчика, удалил ли он определенное видео.

Полиция организовала трехсторонний телефонный разговор между Шайрс и матерью мальчика, и соцработница признала незаконные отношения. Кроме того, в телефоне женщины следователи нашли компрометирующие сообщения, а также как минимум одно видео.

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