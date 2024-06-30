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11:30, 30 июня 2024Россия

Вертолет совершил жесткую посадку в Иркутской области

Кобзев: в Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет «Ми-8»

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет «Ми-8», сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что на борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Все они живы.

Как рассказал Кобзев, вертолет выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе. Вскоре на место вылетит другой борт, чтобы забрать людей и определить повреждения вертолета.

Ранее вертолет Robinson R-66 потерпел крушение в Амурской области, на борту находились пилот и три пассажира. Было начато расследование по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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      Алина Гончарова
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