Вертолет совершил жесткую посадку в Иркутской области

Кобзев: в Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет «Ми-8»

В Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет «Ми-8», сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что на борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Все они живы.

Как рассказал Кобзев, вертолет выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе. Вскоре на место вылетит другой борт, чтобы забрать людей и определить повреждения вертолета.

Ранее вертолет Robinson R-66 потерпел крушение в Амурской области, на борту находились пилот и три пассажира. Было начато расследование по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).