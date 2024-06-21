После крушения вертолета в российском регионе возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson R-66 в Амурской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Начато расследование по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
По предварительным данным, утром 20 июня вертолет вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе. На борту находились пилот и три пассажира.
Аварийный радиомаяк показал координаты местонахождения воздушного судна. Спасатели нашли вертолет.