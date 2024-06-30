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20:38, 30 июня 2024Мир

Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности

CNN: военные базы США в Европе готовятся к возможному теракту

Фото: IMAGO / Dwi Anoraganingrum / Globallookpress.com

Несколько военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной готовности из-за высокой угрозы теракта. Об этом сообщает CNN.

Уровень боевой готовности гарнизона американской армии в Штутгарте, Германия, привели в состояние «Чарли». Такое происходит в случае получения разведданных, которые указывают на вероятность совершения террористических действий. Согласно сообщениям двух американских чиновников, возможная террористическая атака нацелена на военнослужащих и военные объекты США. Один из источников CNN подчеркнул, что подобного уровня угрозы не было как минимум десять лет.

В Штутгарте находится штаб-квартира Европейского командования США. Его представитель отказался называть конкретные меры, которые им пришлось применить, чтобы подготовиться к атаке террористов, но отметил, что командование всегда сохраняет бдительность. Причина, по которой военные базы США в Европе готовятся к угрозе теракта, также неизвестна.

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Европейские власти уже предупреждали о высокой вероятности совершения терактов на континенте. Они связывали ее с чемпионатом Европы по футболу, который сейчас проходит в Германии, и Олимпийскими играми, которые должны состояться во Франции в июле.

Ранее сообщалось, что 29 июня стало известно о попытке теракта у посольства Израиля в Сербии. В ходе него неизвестный ранил из арбалета полицейского.

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      Юлия Юткина
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