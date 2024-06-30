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11:00, 30 июня 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали Ясиноватую с помощью БПЛА

ВСУ атаковали Ясиноватую в ДНР с помощью ударного БПЛА

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ясиноватую в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью ударного БПЛА. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Как сообщается, ВСУ атаковали Ясиноватую с помощью ударного беспилотника в районе 08:25 30 июня. Также в представительстве ДНР рассказали об обстреле населенного пункта из украинской РСЗО.

«08:25 — населенный пункт Ясиноватая: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — сообщили в СЦКК.

Утром 30 июня украинский БПЛА также сбросил взрывное устройство на автомобиль в городе Грайворон Белгородской области. В результате атаки беспилотника пострадала мирная жительница.

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      Алевтина Запольская
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