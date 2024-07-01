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18:57, 1 июля 2024Силовые структуры

50-летний россиянин признан виновным в совершенной 20 лет назад расправе над оперативником

В Брянске наемный киллер признан виновным в убийстве, совершенном 20 лет назад

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Брянске 50-летний житель Липецка признан виновным в расправе над оперативником, совершенной более 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) России по взаимодействию со СМИ Александр Афонин.

Мужчина обвиняется по статьям об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, о покушении на убийство двух или более лиц из хулиганский побуждений.

По данным следствия, преступление обвиняемый совершил вместе с сообщником, который в 2002 году не выжил. Преступление произошло вечером 13 ноября 2001 года. Тогда обвиняемый работал телохранителем у одного из представителей криминальной среды Брянска. Тогда, по поручению своего руководителя, он выследил подполковника милиции Валерия Хохлова, который в тот момент являлся заместителем начальника Бежицкого РОВД города, и произвел несколько выстрелов ему в голову из огнестрельного оружия калибра девять миллиметров. От полученных ранений оперативник не выжил. Кроме того, установлено, что вечером 17 мая 2015 года обвиняемый выстрелил дважды из бесствольного револьвера марки ММРТ «Шершень» в водителя проезжавшего мимо автомобиля, который облил его водой.

В настоящее время фигурант находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре суд приговорил жителя Абинского района к 11,5 года лишения свободы за расправу, которую он совершил по найму в 1999 году.

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      Анна Габай
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