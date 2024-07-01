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18:32, 1 июля 2024Силовые структуры

Россиянин получил 11,5 года колонии за совершенную в конце 90-х расправу

На Кубани мужчину осудили на 11,5 года за заказное убийство в 1999 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил жителя Абинского района к 11,5 года лишения свободы за расправу, которую он совершил по найму в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в конце 90-х годов обвиняемый вступил в организованную группу в качестве наемного киллера для расправы над бизнесменами в Абинском районе и Геленджике для того, чтобы разделить их бизнес. За это заказчик пообещал ему вознаграждение и должность в одном из санаториев, расположенных в Геленджике. Правоохранители отмечают, что негласным руководителем санатория являлся один из мужчин, с которым фигурант должен был расправиться. Во время подготовки к преступлению осужденный купил огнестрельное оружие и патроны, а также изучил расписание предполагаемой жертвы. Ночью 20 августа 1999 года злоумышленник пришел в одно из кафе, расположенное в поселке Афипское, где выстрелил в пострадавшего и в его охранника, а затем скрылся. От полученных ранений оба потерпевших не выжили. Кроме того установлено, что обвиняемый совершил еще одно заказное преступление 24 июня 2000 года в Геленджике. Тогда он в бильярдном зале одного из санаториев произвел не менее 45 выстрелов из автоматического огнестрельного оружия во второго бизнесмена и его супругу и скрылся. От полученных ранений семейная пара не выжила. За эти преступления фигурант получил одну тысячу 700 долларов США, а также обещанную заказчиком должность в санатории.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке следователи раскрыли совершенную 30 лет назад расправу над семьей из пяти человек.

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      Анна Габай
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