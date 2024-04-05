Раскрыта совершенная 30 лет назад расправа над семьей из пяти человек

Во Владивостоке следователи раскрыли совершенное 30 лет назад убийство семьи

Во Владивостоке следователи раскрыли совершенную 30 лет назад расправу над семьей из пяти человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю.

В рамках этого дела 19 марта в Волгограде правоохранители задержали 56-летнего Сергея Смагина, а утром 4 апреля в Красноярском крае — 55-летнего Валерия Маркова. Мужчин уже допросили, они подробно рассказали о преступлении. Следователи вышли на след подозреваемых после анализа всех регистрационных сделок с имуществом пропавшей семьи и установки выгодоприобретателей.

По версии следствия, летом 1994 года подозреваемые узнали о продаже квартиры, которая находилась по соседству с Сергеем Смагиным. Мужчины разработали схему, во время реализации которой вошли в доверие семьи и переоформили квартиру на подставное лицо.

В один из дней Марков и Смагин пришли в квартиру к 28-летнему мужчине, его 26-летней жене и их троим детям в возрасте семь и двух лет, а также одного года. Сначала один из них выстрелил в мужчину, а потом в остальных членов семьи. Впоследствии квартира была обменяна на иномарку, которую планировали продать в Новосибирске. Однако во время перегона машина попала в аварию и была повреждена. В результате ее продали за 300 долларов. У потерпевших в городе Владивостоке не было близких людей, которые могли бы заметить их отсутствие, поэтому в течение года семью никто из родственников не искал.

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