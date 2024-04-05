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09:48, 5 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыта совершенная 30 лет назад расправа над семьей из пяти человек

Во Владивостоке следователи раскрыли совершенное 30 лет назад убийство семьи

Фото: Максим Блинов / РИА Новоти

Во Владивостоке следователи раскрыли совершенную 30 лет назад расправу над семьей из пяти человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю.

В рамках этого дела 19 марта в Волгограде правоохранители задержали 56-летнего Сергея Смагина, а утром 4 апреля в Красноярском крае — 55-летнего Валерия Маркова. Мужчин уже допросили, они подробно рассказали о преступлении. Следователи вышли на след подозреваемых после анализа всех регистрационных сделок с имуществом пропавшей семьи и установки выгодоприобретателей.

По версии следствия, летом 1994 года подозреваемые узнали о продаже квартиры, которая находилась по соседству с Сергеем Смагиным. Мужчины разработали схему, во время реализации которой вошли в доверие семьи и переоформили квартиру на подставное лицо.

В один из дней Марков и Смагин пришли в квартиру к 28-летнему мужчине, его 26-летней жене и их троим детям в возрасте семь и двух лет, а также одного года. Сначала один из них выстрелил в мужчину, а потом в остальных членов семьи. Впоследствии квартира была обменяна на иномарку, которую планировали продать в Новосибирске. Однако во время перегона машина попала в аварию и была повреждена. В результате ее продали за 300 долларов. У потерпевших в городе Владивостоке не было близких людей, которые могли бы заметить их отсутствие, поэтому в течение года семью никто из родственников не искал.

Ранее гражданка Украины расправилась с немцем из-за нежелания съезжать с его квартиры.

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