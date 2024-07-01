Бизнес на Украине обязали сообщать в военкомат об отказе работников от повестки

Кабмин Украины обязал бизнес сообщать в ТЦК об отказе работников от повестки

Бизнес на Украине обязали сообщать в территориальные центры комплектации (ТЦК) сведения об отказе работников от повестки в ходе выполнения мобилизационных предписаний. Соответствующий закон приняло правительство Украины, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«После получения запроса от ТЦК предприятия должны раздать повестки сотрудникам под подпись и организовать их доставку в ТЦК (доставить лично либо освободить от работы). А затем в течение трех дней отчитаться в ТЦК, кто повестки взял, кто отказался, а кто уволился», — говорится в публикации.

Кабмин также назначил штраф предприятиям, которые отказываются выполнять требования военкомата. Штраф для руководителей предприятий по новому закону увеличили до 1,5 тысячи долларов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что запретить насильственную мобилизацию в стране невозможно. Он объяснил, что работники ТЦК могут пользоваться в работе теми инструментами, которые «кажутся им нормальными».