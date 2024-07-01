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11:24, 1 июля 2024Ценности

Блогерша Валя Карнавал раскрыла правду о пластических операциях

Популярная блогерша Валя Карнавал пережила пластику груди

Фото: Alexey Belkin /news.ru / Globallookpress.com

Популярная российская блогерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) раскрыла правду о пережитых пластических операциях. На эту тему она высказалась в интервью Надежде Стрелец.

22-летняя знаменитость ответила на слухи, что она сделала ринопластику, блефаропластику и другие хирургические вмешательства. Инфлюэнсер рассказала, что похудела с 65 до 42 килограммов, из-за чего изменилась форма ее груди, которую она решила исправить.

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«Вы все можете представить, что могло случиться с моей грудью. Я молодая классная девчонка. Я хочу чувствовать себя уверенно. Подтяжка груди была. Я не хочу рекламировать какие-то плохие привычки, как сигареты, алкоголь, казино. Никогда в жизни. Честно, даже немного осуждаю девчонок популярных, которые вот это все напоказ рассказывают», — заявила она.

По словам Карнавал, она полтора года страдала булимией, но сейчас смогла полюбить себя. «Никому этого не пожелаю», — заключила блогерша.

Ранее Карнавал также раскрыла правду о работе блогером. Карнаухова сообщила, что в прошлом съемка одного видео для TikTok занимала у нее по несколько часов. По ее словам, ей было тяжело читать комментарии, авторы которых писали, что она уже снимает не так, как раньше.

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      Карина Черных
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