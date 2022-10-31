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20:11, 31 октября 2022Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала о сложностях съемок видео для TikTok

Блогерша Валя Карнавал рассказала, что могла снимать ролики для TikTok по 2-3 часа

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Популярная российская блогерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) раскрыла правду о работе. В ходе разговора с «Телепрограммой» она сообщила, что в прошлом съемка одного видео для TikTok занимала у нее по несколько часов.

Карнавал заявила, что у нее синдром отличника. «Кажется, наверное, что снимать 15-секундный ролик в TikTok очень легко. Я один такой ролик могла снимать два-три часа. Бесконечное количество дублей», — вспомнила она. Как отметила блогерша, в какой-то момент она даже начала сходить с ум» и перестала снимать новые видео, потому что ей все казалось неидеальным.

«Я засыпала и просыпалась с осознанием того, что могу что-то сделать неидеально. Когда я поняла, что за мной следят миллионы человек, стало очень сложно», — рассказала Карнавал. По словам блогерши, ей было тяжело читать комментарии, авторы которых писали, что она уже снимает не так, как раньше. Она добавила, что в итоге переросла эту проблему.

Ранее другая популярная российская блогерша Карина Егамедиева, известная под псевдонимом Карамбейби, сообщила об излечении от расстройства пищевого поведения. Как уточнила знаменитость, ей удалось справиться с этим заболеванием благодаря сеансам психотерапии.

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Олег Давыдов
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