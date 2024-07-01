Четверых туристов смыло волной на глазах очевидцев в Испании

Daily Mail: туристку смыло волной в морских пещерах на Канарских островах

Четверых человек смыло волной на курорте Испании, одна женщина не выжила. Об этом пишет издание Daily Mail.

Вечером 28 июня туристы отдыхали в районе морских пещер Аджуй на острове Фуэртевентура, который входит в Канарский архипелаг. Их накрыло волной и унесло в море на глазах очевидцев.

Трем выжившим в возрасте от 18 до 26 лет удалось выбраться из воды самостоятельно, на берегу им оказали медицинскую помощь. Еще одну 32-летнюю женщину доставили на сушу местные рыбаки и дежурный спасательной службы. Они попытались спасти ее, но туристка не смогла выжить.

Ранее в Таиланде россиянка попала под винт скоростного катера. 17-летняя отдыхающая плавала вне зоны для купания, и рулевой судна ее не заметил.

