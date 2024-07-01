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13:28, 1 июля 2024Путешествия

Россиянка попала под винт скоростного катера в Таиланде

The Phuket News: россиянка попала под скоростной катер на Пхукете

Фото: Unsplash

Российская туристка попала под скоростной катер в Таиланде. Об этом сообщает местное издание The Phuket News.

Несчастный случай произошел утром 29 июня на курорте Пхукет. 17-летняя Дарья Ч. купалась на пляже Патонг и попала под гребной винт катера, который использовался для полетов на парашюте. Девушку экстренно доставили в больницу с порезами на спине и правом бедре.

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По данным местных спецслужб, россиянка находилась вне зоны купания и рулевой судна ее не заметил. При этом неизвестно, была ли та часть акватории огорожена знаками и буйками. Также не уточняется, предъявят ли капитану какие-либо обвинения.

В Бангкоке женщина-трансгендер вместе с подругой накачала наркотиками немецкого туриста и ограбила его. Преступниц поймали в номере отеля, усыпанном метамфетамином и алпразоламом.

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      Мария Борисова
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