Россиянка попала под винт скоростного катера в Таиланде

The Phuket News: россиянка попала под скоростной катер на Пхукете

Российская туристка попала под скоростной катер в Таиланде. Об этом сообщает местное издание The Phuket News.

Несчастный случай произошел утром 29 июня на курорте Пхукет. 17-летняя Дарья Ч. купалась на пляже Патонг и попала под гребной винт катера, который использовался для полетов на парашюте. Девушку экстренно доставили в больницу с порезами на спине и правом бедре.

По данным местных спецслужб, россиянка находилась вне зоны купания и рулевой судна ее не заметил. При этом неизвестно, была ли та часть акватории огорожена знаками и буйками. Также не уточняется, предъявят ли капитану какие-либо обвинения.

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