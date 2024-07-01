Девушка решила навестить семью в Индии и скончалась в самолете от туберкулеза

Daily Mail: девушка решила навестить семью в Индии и скончалась на рейсе Qantas

Проживавшая в Австралии девушка решила навестить семью в Индии и скончалась в самолете от туберкулеза. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летняя Манприт Каур должна была вылететь в родной Дели, где не была четыре года, рейсом Qantas из Мельбурна. Она почувствовала себя плохо за несколько часов до вылета. Когда девушка села в самолет, она потеряла сознание в проходе возле своего кресла.

Летный экипаж пытался оказать ей первую помощь, однако безуспешно. Врачи констатировали, что причиной стал туберкулез.

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