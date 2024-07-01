Двоих россиян заподозрили в незаконной легализации более 20 мигрантов

В Красноярском крае следователи возбудили дело за легализацию более 20 мигрантов

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих местных жителей, которые незаконно легализовали более 20 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Одного из фигурантов отправили под стражу, а второй избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, с января 2021 года обвиняемые искали иностранцев из стран ближнего зарубежья, нуждающихся в получении российского гражданства. После они делали мигрантам поддельные дипломы учебных заведений иностранных государств о высшем либо среднем образовании, чтобы иностранцы могли получить статус участника Госпрограммы. Фигуранты также искали тех, кто был готов за деньги фиктивно поставить иностранцев на миграционный учет по месту жительства. За эти махинации фигуранты получали от 70 до 120 тысяч рублей. Таким образом удалось незаконно легализовать не менее 20 иностранных граждан.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что число преступлений, касающихся организации незаконной миграции в России, выросло вдвое.