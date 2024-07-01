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14:57, 1 июля 2024Силовые структуры

Глава МВД России констатировал рост числа связанных с незаконной миграцией преступлений

Колокольцев: в России выросло вдвое число преступлений, касающихся миграции
Начало событий в новости Глава МВД отметил снижение числа совершаемых иностранцами в России преступлений

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Число преступлений, касающихся организации незаконной миграции в России, выросло вдвое, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Его выступление опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По его словам, преступную активность в этой сфере фиксируют все ведомства, работающие в данном направлении. Министр указал на широкий общественный резонанс, который вызывают преступления, совершаемые на территории страны иностранными гражданами, вследствие чего растет уровень межнациональной напряженности. Колокольцев призвал ведомства и региональные власти совместно решать вопросы противодействия нелегальной миграции, которые являются стратегически важными.

Вместе с тем глава МВД констатировал, что благодаря комплексной профилактической работе удалось закрепить тенденцию на снижение числа преступлений, совершаемых в России иностранными гражданами.

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      Любовь Ширижик
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