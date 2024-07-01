Глава МВД отметил снижение числа совершаемых иностранцами в России преступлений

Колокольцев: в России снизилось число преступлений, совершенных иностранцами

Благодаря комплексной профилактической работе удалось закрепить тенденцию на снижение числа преступлений, совершаемых в России иностранными гражданами. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Его выступление опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram.

По словам министра, количество тяжких и особо тяжких деяний со стороны приезжих в 2024 году снизилось на 7,6 процента. Он подчеркнул значимость совместных усилий всех ведомств и региональных властей по противодействию незаконной миграции.

28 июня Колокольцев заявил, что ракетный обстрел Крыма и нападения в Дагестане поощряются западными странами и служат примером террористической деятельности, направленной против России.