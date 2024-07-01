Экс-министр Латвии раскритиковала закон об однополых браках

Экс-министр Латвии Петравича раскритиковала закон об однополых браках

Принятый в Латвии закон об однополых браках стал проявлением несправедливости в отношении традиционных семейных пар. Об этом заявила бывший министр благосостояния и депутат сейма страны Рамона Петравича в комментарии «Известиям».

Петравича раскритиковала вступление в силу в Латвии 1 июля закона об однополых браках. Она назвала несправедливым оформление первого в стране однополого брака в 0:01 1 июля с участием министра юстиции Латвии Инесе Либини-Эгнере.

«Я не слышала, чтобы министр юстиции приходил поздравлять семейную пару — мужчину и женщину. Это и мне интересно», — заявила латвийский экс-министр.

В январе президент Латвии Эдгар Ринкевич ввел в действие поправки к закону «О нотариате», которые позволяют заключать однополые браки на территории республики. При этом оппозиционные депутаты Сейма хотели добиться голосования по ним на референдуме.