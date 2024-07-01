Экс-премьер Швеции Бильдт: власти Украины сбегут в Польшу в случае поражения

В случае поражения в конфликте с Россией власти Украины сбегут в Польшу. Такое развитие событий предрек бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в статье для Foreign Policy.

«Украинское правительство в изгнании будет действовать из Варшавы или другого места в Центральной Европе», — заявил Бильдт.

По словам экс-премьера, победа России в вооруженном конфликте «изменит европейскую политику в нескольких отношениях». Кроме того, в Европе вдвое вырастут расходы на оборону и составят около четырех процентов от ВВП европейских стран.

Бильдт добавил, что перспективы примирения Запада с Россией в случае ее победы являются туманными.

Ранее бывший премьер Швеции заявил, что победа России станет для США «еще одним Сайгоном или Кабулом», так как окажет разрушительное воздействие на международную мощь Вашингтона.