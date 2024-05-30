Бильдт: победа России на Украине станет еще одним Сайгоном или Кабулом для США

Победа России на Украине станет для США «еще одним Сайгоном или Кабулом», поскольку сыграет разрушительную роль в отношении мощи Вашингтона. Такой исход противостояния предрек бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, сообщает Bloomberg.

«Если бы Россия преуспела здесь [на Украине], это был бы еще один Сайгон, еще один Кабул с точки зрения эрозии американской мощи», — заявил он.

Как отмечает издание, это окажет еще большее влияние на баланс сил в Европе, подорвав стабильность и вынудив к гораздо более масштабному перевооружению, чем европейские системы противоракетной обороны и «армия дронов», которые сейчас обсуждаются.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что удары украинских военных по территории России оружием Запада ведут к эскалации конфликта. Однако, по его словам, они являются правом Киева на самооборону.