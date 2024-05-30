Столтенберг заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине

Столтенберг: удары ВСУ по России оружием Запада ведут к эскалации конфликта

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военным объектам России оружием Запада ведут к эскалации конфликта, однако являются правом Киева на самооборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете La Vanguardia.

«Право на самооборону закреплено в Уставе ООН. Как вы можете применять это, не нападая на места, откуда эти атаки осуществляются? В конфликтах не бывает решений, которые не влекут за собой риска», — рассказал генсек.

Столтенберг также добавил, что для НАТО успех России в конфликте якобы будет большей эскалацией ситуации. По его словам, Запад должен нарастить помощь Киеву и предоставлять новые вооружения.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина уже может наносить по России удары дальнобойным оружием Запада, так как ряд стран изначально не выступал против подобных мер.