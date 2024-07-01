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12:18, 1 июля 2024Культура

Бывший участник «Ласкового мая» обвинил Разина в травле

Экс-участник «Ласкового мая» Серков обвинил продюсера Разина в травле и угрозах
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший участник «Ласкового мая» Сергей Серков обвинил продюсера поп-группы Андрея Разина в травле и угрозах. Его цитирует Telegram-канал Shot.

По словам Серкова, Разин проявляет агрессию в его адрес — продюсер обзывает артиста в публичных заявлениях и «обливает грязью». Бывший участник коллектива заявил, что медиаменеджер также утверждает, что Серков никогда не был официальным участником группы.

Он вспомнил случай, когда Разин начал обзванивать концертные площадки и организаторов мероприятий с требованиями «отменить» Серкова, а в случае отказа выполнять требования продюсер угрожал судом.

Ранее Андрей Разин подтвердил, что ушел от своей первой гражданской супруги в тот период, когда она была беременна.

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      Варвара Кошечкина
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