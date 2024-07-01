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16:04, 1 июля 2024Мир

Эрдоган объяснил беспорядки в Турции ядовитостью оппозиции

Президент Турции Эрдоган объяснил беспорядки в Кайсери ядовитостью оппозиции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Беспорядки в провинции Кайсери на юге Турции произошли из-за «ядовитых рассуждений» оппозиции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Разжигание ненависти к просителям убежища и ксенофобии ни к чему не приведет. Эти ядовитые рассуждения оппозиции стали причиной инцидента, который вчера устроила группа людей в Кайсери. Вандализм и поджоги улиц неприемлемы в нашей стране», — заявил глава государства.

Эрдоган добавил, что дискриминации и маргинализации «не было и не будет места в политике правящей партии Турции».

30 июня в Кайсери начались беспорядки после сообщений о задержании сирийца, обвиняемого в применении насилия в отношении ребенка. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках.

15 мая Эрдоган созвал экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения от своего соратника Девлета Бахчели о вероятности попытки государственного переворота.

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      Дарья Устьянцева
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