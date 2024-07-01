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18:34, 1 июля 2024Экономика

Европу обвинили в саботаже поставок российской рыбы

Россельхознадзор: ЕС саботирует поставки российской рыбы на рынок Европы

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Евросоюз (ЕС) саботирует решение проблемы с разрешением рыбопромышленным компаниям из России поставлять продукцию на западные рынки. В этом шаге европейских партнеров обвинили представители Россельхознадзора, сообщает «Интерфакс».

Представители Всемирной торговой организации (ВТО) на заседании комитета по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС-комитет) согласились, что представители ЕС оставили без внимания и ответного слова конструктивный подход к решению данного вопроса и проигнорировали проведение двусторонней встречи, предложенной Россельхознадзором.

Также российская сторона заявила, что одобрила поставки отечественной животноводческой продукции на рынки ЮАР и Индонезии. Япония в свою очередь попыталась убедить членов ВТО в радиационной безопасности своего сброса воды с атомной электростанции «Фукусима» в океан, однако в Китае потребовали «исчерпывающей научно обоснованной информации» для доказательства этого факта.

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В мае 2024 года, по данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в Европе стало не хватать атлантической трески на фоне сокращения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией. Как отмечают эксперты, запрет на торговлю с Россией после начала спецоперации на Украине отражается на европейских переработчиках.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили о резком росте объемов вывоза рыбной продукции с Дальнего Востока. За первые недели января оттуда поставили за рубеж почти 30 тысяч тонн, это рекордный показатель за последние пять лет. Для сравнения, в январе 2023-го из региона было экспортировано чуть более 12 тысяч тонн рыбной продукции.

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