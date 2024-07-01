В России резко выросли расходы из ФНБ

MMI: инвестиции из ФНБ в июне выросли в пять раз по сравнению с началом года

Объем чистых инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в июне вырос в пять раз по сравнению со средним значением с начала года, до 188 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные Банка России пишет Telegram-канал MMI.

В общей сложности в первом полугодии расходы составили 376 миллиардов. Таким образом, резкое повышение привело к тому, что на первый месяц лета пришлась половина трат. Подробности инвестиций в ближайшие дни должен раскрыть Минфин.

Авторы MMI указали, что эти расходы должны стать дополнительным бюджетным импульсом, который оказывает негативное влияние на инфляцию. При этом одновременно в июне наблюдался значительный рост расходов бюджета. По данным электронного бюджета на 27 июня, они выросли на 35 процентов, что стало наибольшим приростом с февраля.

Для инвестиций из ФНБ Минфин берет рубли у Центробанка, а затем регулятор продает юани, чтобы вернуть себе рубли. Такая операция называется зеркалирование. Помимо расходов из ФНБ, регулятор также зеркалирует операции по бюджетному правилу (покупка юаней при цене нефти выше 60 долларов за баррель и продажа при цене ниже) и при закрытии дефицита бюджета.

В начале июня замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал, что в 2024 году российские власти выделят из ФНБ более триллиона рублей. В том числе 392 миллиарда пойдут на строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в порту Усть-Луга.