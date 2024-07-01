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07:55, 1 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала организаторов канала незаконной миграции в российском регионе

В Новосибирске ФСБ задержала организаторов канала незаконной миграции

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Новосибирске участники преступной группы организовали канал незаконной миграции из ближнего зарубежья. Они оформляли приезжим фиктивные трудовые договоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

Против мужчины и двух женщин возбудили дело по статье «Организация незаконной миграции». Подозреваемые признали вину, их поместили под домашний арест.

Отмечается, что двое из «легализованных» задержанными иностранцев организовали нарколабораторию в Болотнинском районе Новосибирской области. Из нее изъяли 44 килограмма мефедрона на 110 миллионов рублей, 1,5 тонны прекурсоров и лабораторное оборудование. Злоумышленников задержали. Возбуждено дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге правоохранители задержали шесть местных жителей, которые организовали незаконное пребывание в регионе более четырех тысяч мигрантов.

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      Екатерина Кашурникова
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