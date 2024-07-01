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21:36, 1 июля 2024Экономика

Восхождение на Фудзияму решили усложнить

Kyodo: восхождение на Фудзияму впервые в истории стало платным

Фото: Kirill Petropavlov / Unsplash

Условия восхождения на Фудзияму изменили к началу туристического сезона. О решении японских властей пишет агентство Kyodo.

Восхождение на знаменитую гору Фудзи впервые в истории сделали платным. Как сообщается, за подъем придется выложить 2 тысячи иен (порядка 12 долларов). Вдобавок правительство префектуры Яманаси ограничило поток туристов. Теперь ежедневно на вершину будут пускать не более 4 тысяч человек — это количество, по оценкам правительства, не принесет ущерба объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О лимите на посещение горы туристами руководство местных префектур задумалось еще в 2015 году. Фудзияма — действующий вулкан на острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота горы — 3,7 километров. Она считается священной, служит объектом туризма, а также религиозного паломничества буддистского и синтоистского культов. Согласно официальным данным, ежегодно на гору взбираются примерно 200-300 тысяч туристов.

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      Виктория Клабукова
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