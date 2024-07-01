Глава МИД Германии призвала инвестировать в оборону из-за России

Глава МИД ФРГ Бербок назвала Россию угрозой и призвала инвестировать в оборону

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала Россию угрозой и призвала инвестировать в оборону Европейского союза (ЕС). Ее слова приводит издание Zeit.

«Мы будем защищать нашу Европу, каждый квадратный сантиметр нашей Европы, и нашу свободу», — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Комментируя необходимость инвестиций в оборону, Бербок назвала Россию «величайшей угрозой безопасности в Европе в обозримом будущем». Именно поэтому, пояснила она, позиция ЕС по Украине должна быть «понятной и недвусмысленной», а в оборонную промышленность необходимо вкладывать больше средств.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что отсылки западных стран к «российской угрозе» являются маневрами для подготовки к вмешательству в происходящие на Украине события. По его словам, у Североатлантического альянса существуют рабочие группы, которые рассматривают пути вовлечения в украинский конфликт.