Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:32, 1 июля 2024Мир

Глава МИД Германии призвала инвестировать в оборону из-за России

Глава МИД ФРГ Бербок назвала Россию угрозой и призвала инвестировать в оборону

Фото: Christian Spicker / IMAGO / Globallookpress.com

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала Россию угрозой и призвала инвестировать в оборону Европейского союза (ЕС). Ее слова приводит издание Zeit.

«Мы будем защищать нашу Европу, каждый квадратный сантиметр нашей Европы, и нашу свободу», — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Комментируя необходимость инвестиций в оборону, Бербок назвала Россию «величайшей угрозой безопасности в Европе в обозримом будущем». Именно поэтому, пояснила она, позиция ЕС по Украине должна быть «понятной и недвусмысленной», а в оборонную промышленность необходимо вкладывать больше средств.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что отсылки западных стран к «российской угрозе» являются маневрами для подготовки к вмешательству в происходящие на Украине события. По его словам, у Североатлантического альянса существуют рабочие группы, которые рассматривают пути вовлечения в украинский конфликт.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о минометной атаке ВСУ на крупное российское предприятие

      Глава МИД Германии резко высказалась о планах Путина в Европе

      Предсказаны масштабы падения выдачи ипотеки в России

      Неподготовленность Харьковской области к обороне объяснили

      Живущая в Европе юмористка пожаловалась на тоску по родине

      В Белгородской области без света оставались 240 тысяч человек

      Военкор объяснил значение взятия под контроль населенных пунктов в ДНР и под Харьковом

      В России 15-летнего школьника назвали украинским шпионом и едва не задушили

      Россиян возмутили наряды школьниц на детском конкурсе красоты

      Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше