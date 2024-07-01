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15:45, 1 июля 2024Мир

Глава МИД Германии резко высказалась о планах Путина в Европе

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о якобы планах Путина пошатнуть безопасность

Фото: Remo Casilli / Reuters

У президента России Владимира Путина якобы есть план пошатнуть безопасность Европы. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выступления на YouTube-канале Федеральной академии политики безопасности.

«Целью Путина является желание пошатнуть безопасность в Европе. Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой для нас», — сообщила дипломат.

Бербок добавила, что странам Европейского союза (ЕС) необходимо «защитить каждый квадратный сантиметр» территории. Она также отметила, что Киев «нуждается в дальнейшей поддержке стран сообщества».

Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства назвала Россию угрозой и призвала инвестировать в оборону ЕС. Она добавила, что позиция Евросоюза по Украине должна быть «понятной и недвусмысленной», а в оборонную промышленность необходимо вкладывать больше средств.

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      Дарья Устьянцева
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