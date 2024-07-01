PLOS Biology: созданы мыши с суперслухом

Ученые Мичиганского медицинского научно-исследовательского института слуха Кресге создали мышей с суперслухом, что позволило подтвердить гипотезу о причине скрытой потери слуха у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Для улучшения слуховых реакций был использован метод увеличения количества нейротрофического фактора нейротрофина-3 (Ntf3) во внутреннем ухе. Ранее этот подход применялся для восстановления слуха у мышей после акустической травмы и у мышей среднего возраста.

Ученые изменили экспрессию Ntf3, что увеличивало количество синапсов между волосковыми клетками во внутреннем ухе и слуховыми нейронами. Волосковые клетки находятся внутри улитки и преобразуют звуковые волны в сигналы, которые отправляются через синапсы в мозг.

В ходе эксперимента были созданы две группы мышей: с уменьшенным и увеличенным количеством синапсов. Обе группы животных прошли тест на преимпульсное ингибирование, когда моторная реакция организма снижается в ответ на сильный резкий стимул. Для этого мышей помещали в камеру с фоновым шумом, где их пугал внезапный громкий звук. Громкому сигналу мог предшествовать очень короткий тихий промежуток. Если мышь его распознавала, то реакция в виде испуга снижалась.

Мыши с увеличенным количеством синапсов показали повышенные пики в измерении ответов акустического ствола мозга и лучше прошли тест на подавление преимпульса, что свидетельствует о лучшей способности к обработке слуховой информации. Мыши с уменьшенным количеством синапсов нуждались в более длительных тихих промежутках, что подтверждает гипотезу о связи между плотностью синапсов и скрытой потерей слуха у людей.

Таким образом, потеря синапсов внутренних волосковых клеток может быть начальным этапом в процессе потери слуха, поэтому методы лечения, которые сохраняют, регенерируют и повышают количество контактов между клетками, открывают возможные подходы к лечению некоторых нарушений слуха.

