Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:05, 2 июля 2024Наука и техника

Созданы мыши с суперслухом

PLOS Biology: созданы мыши с суперслухом

Изображение: PLOS Biology / medжicalxpress.com

Ученые Мичиганского медицинского научно-исследовательского института слуха Кресге создали мышей с суперслухом, что позволило подтвердить гипотезу о причине скрытой потери слуха у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Для улучшения слуховых реакций был использован метод увеличения количества нейротрофического фактора нейротрофина-3 (Ntf3) во внутреннем ухе. Ранее этот подход применялся для восстановления слуха у мышей после акустической травмы и у мышей среднего возраста.

Ученые изменили экспрессию Ntf3, что увеличивало количество синапсов между волосковыми клетками во внутреннем ухе и слуховыми нейронами. Волосковые клетки находятся внутри улитки и преобразуют звуковые волны в сигналы, которые отправляются через синапсы в мозг.

В ходе эксперимента были созданы две группы мышей: с уменьшенным и увеличенным количеством синапсов. Обе группы животных прошли тест на преимпульсное ингибирование, когда моторная реакция организма снижается в ответ на сильный резкий стимул. Для этого мышей помещали в камеру с фоновым шумом, где их пугал внезапный громкий звук. Громкому сигналу мог предшествовать очень короткий тихий промежуток. Если мышь его распознавала, то реакция в виде испуга снижалась.

Мыши с увеличенным количеством синапсов показали повышенные пики в измерении ответов акустического ствола мозга и лучше прошли тест на подавление преимпульса, что свидетельствует о лучшей способности к обработке слуховой информации. Мыши с уменьшенным количеством синапсов нуждались в более длительных тихих промежутках, что подтверждает гипотезу о связи между плотностью синапсов и скрытой потерей слуха у людей.

Таким образом, потеря синапсов внутренних волосковых клеток может быть начальным этапом в процессе потери слуха, поэтому методы лечения, которые сохраняют, регенерируют и повышают количество контактов между клетками, открывают возможные подходы к лечению некоторых нарушений слуха.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об уничтожении пяти и повреждении двух украинских Су-27 на аэродроме

      Российская шахматистка рассказала об общении с украинками

      Пьяная россиянка оставила ребенка у новых знакомых и забыла их адрес

      Российский военный ударил силовика и поплатился за это

      Замкомандующего войсками ВСУ объявили в розыск в России

      В России призвали строить железные дороги по-новому на фоне изменения климата

      Украина попыталась атаковать российский регион дроном самолетного типа

      В московском метро женщина с ножом напала на пассажирку

      Мужчина пробил головой потолок самолета во время турбулентности и попал на видео

      Трое россиян во время застолья расправились с мужчиной и получили до 8 лет колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше